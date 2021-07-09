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Оккупация | В ООН заметили российский концлагерь в Донецке. Требуют "прекратить нарушения"

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 13:39
В ООН заметили российский концлагерь в Донецке. Требуют
Нада Аль-Нашиф (фото - ЕРА)

Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически". Об этом заявила в докладе о ситуации в Украине заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

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Она сказала, что в ООН "серьезно обеспокоены вопиющими нарушениями с пытками и жестоким обращением" в месте, которое докладчица назвала "объектом Изоляция", и других "местах содержания под стражей" на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

"Эти нарушения нужно прекратить", – добавила Аль-Нашиф, но как это сделать, в ООН не уточняют.

Докладчица сказала, что сотрудникам УВКПЧ и других независимых международных наблюдателей "приоритетно должен быть предоставлен конфиденциальный и беспрепятственный доступ" в такие места и к заложникам/пленным.

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Она также сообщила, что, по оценке УВКПЧ, с 2014 года в Украине около 4000 "задержанных в связи с конфликтом подверглись пыткам или жестокому обращению как на территории, контролируемой правительством, так и на территории, контролируемой вооруженными группами". В ее докладе причастность РФ к событиям отмечается только в разделе о Крыме, но не об ОРДЛО.

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников и переселенцев.

Аль-Нашиф работает замом верховного комиссара ООН по правам человека с конца 2019 года. У нее за плечами почти 30 лет опыта работы в ведомствах ООН в разных частях мира, включая Ливан, Ливию, Ирак и другие страны. Имеет иорданское происхождение.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России ООН Донбасс права человека тюрьма пытки Донецк изоляция концлагерь
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