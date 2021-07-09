Оккупация | В ООН заметили российский концлагерь в Донецке. Требуют "прекратить нарушения"
Пытки и издевательства над людьми на территории бывшего завода изоляционных материалов во временно оккупированном Донецке "продолжаются ежедневно и систематически". Об этом заявила в докладе о ситуации в Украине заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.
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Она сказала, что в ООН "серьезно обеспокоены вопиющими нарушениями с пытками и жестоким обращением" в месте, которое докладчица назвала "объектом Изоляция", и других "местах содержания под стражей" на неподконтрольной правительству территории Донбасса.
"Эти нарушения нужно прекратить", – добавила Аль-Нашиф, но как это сделать, в ООН не уточняют.
Докладчица сказала, что сотрудникам УВКПЧ и других независимых международных наблюдателей "приоритетно должен быть предоставлен конфиденциальный и беспрепятственный доступ" в такие места и к заложникам/пленным.
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Она также сообщила, что, по оценке УВКПЧ, с 2014 года в Украине около 4000 "задержанных в связи с конфликтом подверглись пыткам или жестокому обращению как на территории, контролируемой правительством, так и на территории, контролируемой вооруженными группами". В ее докладе причастность РФ к событиям отмечается только в разделе о Крыме, но не об ОРДЛО.
Аль-Нашиф работает замом верховного комиссара ООН по правам человека с конца 2019 года. У нее за плечами почти 30 лет опыта работы в ведомствах ООН в разных частях мира, включая Ливан, Ливию, Ирак и другие страны. Имеет иорданское происхождение.
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