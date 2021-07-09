Война | На Донбассе – четвертый погибший с начала июля, оккупанты бьют из калибров 120 и 122 мм
На линии фронта на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины: это четвертая безвозвратная боевая потеря с начала июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил в утренней сводке.
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В штабе рассказали, что за прошлые сутки российские гибридные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь, причем неоднократно и в разных точках – из тяжелых минометов калибра 120 мм.
"Вследствие вражеских обстрелов военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сводке с войны.
Новость будет дополнена информацией о погибшем не ранее, чем о трагедии сообщат его семье.
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Другой военный получил пулевое ранение, состояние здоровья воина "удовлетворительное".
С начала суток 9 июля (на 07:00 утра) зафиксировано уже четыре обстрела, в том числе из артиллерии калибра 122 мм под Невельским. Потерь сегодня нет.
Украинские военные открывают огонь для подавления агрессии "гибридов".
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