На линии фронта на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины: это четвертая безвозвратная боевая потеря с начала июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил в утренней сводке.

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В штабе рассказали, что за прошлые сутки российские гибридные войска на востоке Украины 11 раз открывали огонь, причем неоднократно и в разных точках – из тяжелых минометов калибра 120 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сводке с войны.

Новость будет дополнена информацией о погибшем не ранее, чем о трагедии сообщат его семье.

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Другой военный получил пулевое ранение, состояние здоровья воина "удовлетворительное".

С начала суток 9 июля (на 07:00 утра) зафиксировано уже четыре обстрела, в том числе из артиллерии калибра 122 мм под Невельским. Потерь сегодня нет.

Украинские военные открывают огонь для подавления агрессии "гибридов".

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Евгений Пилипенко

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