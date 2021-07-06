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Россия отправила на Донбасс офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ – разведка

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 16:39
Россия отправила на Донбасс офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Россия отправила на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей офицеров 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

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Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на востоке Украины.

По данным ГУР МО, за прошлый месяц через неконтролируемые участки госграницы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России были завезены более 3000 тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Разведчики выяснили, что на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений террористов.

  • 2 июля сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные обустраивают новые полигоны для подготовки боевиков гибридной армии.

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Наталия Медведева
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боевики Донбасс разведка
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