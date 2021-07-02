На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные обустраивают новые полигоны для подготовки боевиков гибридной армии. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.
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Как отмечается, оккупанты оборудуют в районах дислокации первого (Донецк) и второго (Луганск) так называемых "армейских корпусов" новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками.
В ГУР сообщают, что в течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.
В частности, на передовых позициях оккупантов увеличили личный состав разведывательных и саперных подразделений.
По информации ГУР, возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.
- 16 июня на одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ.
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