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На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 18:40
На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбасе

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные обустраивают новые полигоны для подготовки боевиков гибридной армии. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

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Как отмечается, оккупанты оборудуют в районах дислокации первого (Донецк) и второго (Луганск) так называемых "армейских корпусов" новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками.

В ГУР сообщают, что в течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

В частности, на передовых позициях оккупантов увеличили личный состав разведывательных и саперных подразделений. 

По информации ГУР, возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.

  • 16 июня на одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ. 
Наталия Медведева
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боевики Донбасс разведка
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