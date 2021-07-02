На оккупированном Донбассе российские военные обустраивают новые полигоны – разведка

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские военные обустраивают новые полигоны для подготовки боевиков гибридной армии. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки.

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Как отмечается, оккупанты оборудуют в районах дислокации первого (Донецк) и второго (Луганск) так называемых "армейских корпусов" новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками.

В ГУР сообщают, что в течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

В частности, на передовых позициях оккупантов увеличили личный состав разведывательных и саперных подразделений.

По информации ГУР, возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.

16 июня на одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ.

Наталия Медведева

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