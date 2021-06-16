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"Хотел перейти на украинскую сторону". Оккупанты застрелили собственного наемника – ВСУ

16.06.2021, 19:17
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

На одном из наблюдательных пунктов оккупантов на Донбассе боевики застрелили своего "сослуживца", который хотел перейти на сторону ВСУ. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север.

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Инцидент произошел в районе населенного пункта Катериновка.

По данным ВСУ, террорист пытался перейти на украинскую сторону, но "был коварно застрелен своими товарищами по службе". После этого боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.

"Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих ''защитников'' и скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на сторону ВСУ из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики", – говорится в сообщении.

  • 11 июня сообщалось, что на одном из наблюдательных пунктов боевик после употребления алкоголя расстрелял своих подельников, а потом застрелился сам. При этом оккупанты пытались представить это как нападение ВСУ.
  • Позже украинская разведка опубликовала записи разговоров боевиков, опровергающие версию пропаганды РФ о якобы "нападении" со стороны ВСУ.

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Оксана Житнюк
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Донбасс разведка боевики ВСУ террористы оккупанты Катериновка
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