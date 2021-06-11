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Пьяный боевик расстрелял своих подельников. Оккупанты пытаются обвинить Украину – ВСУ

11.06.2021, 20:27
Пьяный боевик расстрелял своих подельников. Оккупанты пытаются обвинить Украину – ВСУ - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

На одном из своих наблюдательных пунктов возле населенного пункта Голубовский боевик после употребления алкоголя расстрелял своих подельников, а потом застрелился сам. Оккупанты пытаются представить это как нападение ВСУ, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

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По данным разведки стало известно, что на наблюдательном пункте боевики "после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего осознав тяжесть преступления совершил самоубийство".

При этом командование российско-оккупационных войск пытается обвинить ВСУ, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны Украины, отметили украинские военные.

Сегодня, 11 июня, на Донбассе в районе Водяного боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов – погиб украинский военнослужащий.

Вадим Ребрина
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ВСУ Донбасс
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