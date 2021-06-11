На Донбассе погиб военный
Сегодня, 11 июня, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
По состоянию на 17:00 зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российской гибридной армии, оккупировавшей отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Вблизи населенного пункта Водяное, который расположен вблизи Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.
А неподалеку Водяного, которое на Приазовье, боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В результате обстрела, один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование ООС выразило искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.
В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
У населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как отмечается, обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.
- 27 мая на Донбассе в районе Новотошковского от пули российского снайпера погиб заместитель командира 15 батальона 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады, майор Максим Полевой.
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