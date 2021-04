Боевик РФ на Донбассе выстрелил в 15-летнюю девочку и пытался скрыться – разведка

Боевик второго армейского корпуса оккупационных войск России выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки, опубликовав перехват разговора боевиков РФ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что преступник пытался скрыться, однако был задержан другими наемниками РФ вблизи Счастья.

Your browser does not support the audio element. Завантажити

"Якобы чистил-разряжал ее (винтовку – ред.), выстрел... не знаю. Сейчас все выясняю. Вроде бы гражданская какая-то девочка пятнадцати лет. Выстрел с автомата и в гражданскую попали", – говорит голос на аудиозаписи, которую опубликовало ГУР.

В разведке сообщают, что ФСБ уже поручило российским пропагандистским СМИ использовать данный инцидент с целью публикации фейковых новостей о якобы причастности к нему военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

12 апреля во временно оккупированном населенном пункте Луганской области Золотое-5, празднуя День космонавтики, случайно застрелился наемник РФ.

13 апреля два российских боевика, которые в состоянии алкогольного опьянения вышли на собственное минное поле и лишились конечностей.

Читайте также: Провокация. Боевики написали на минах украинские лозунги и заминировали ими Зайцево: фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.