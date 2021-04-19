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Боевик РФ на Донбассе выстрелил в 15-летнюю девочку и пытался скрыться – разведка

19.04.2021, 16:16
Боевик РФ на Донбассе выстрелил в 15-летнюю девочку и пытался скрыться – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Боевик второго армейского корпуса оккупационных войск России выстрелил из автомата в 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки, опубликовав перехват разговора боевиков РФ.

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Отмечается, что преступник пытался скрыться, однако был задержан другими наемниками РФ вблизи Счастья.

"Якобы чистил-разряжал ее (винтовку – ред.), выстрел... не знаю. Сейчас все выясняю. Вроде бы гражданская какая-то девочка пятнадцати лет. Выстрел с автомата и в гражданскую попали", – говорит голос на аудиозаписи, которую опубликовало ГУР. 

В разведке сообщают, что ФСБ уже поручило российским пропагандистским СМИ использовать данный инцидент с целью публикации фейковых новостей о якобы причастности к нему военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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Станислав Стороженко
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