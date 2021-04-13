Военные: Пьяные боевики "гибридов" вышли на свое же минное поле на Донбассе и лишились ног

Вчера в больницу оккупированного Енакиево поступили два российских боевика, которые в состоянии алкогольного опьянения вышли на минное поле и лишились конечностей. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы ВСУ "Север", ссылаясь на данные разведки.

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"Героические алкопутешествия стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Известно, что на двоих у них осталась нечетное количество ног", – отметили военные.

12 апреля во временно оккупированном населенном пункте Луганской области Золотое-5, празднуя День космонавтики, случайно застрелился наемник РФ.

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Станислав Стороженко

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