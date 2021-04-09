Боевики России укрепляются в Донецком аэропорту и перемещают свою технику – наблюдатели
Украинские наблюдатели из Общего центра контроля и координации обнаружили, что боевики России укрепляют позиции в Донецком аэропорту, а также вблизи Широкино. Кроме того, ОБСЕ обнаружила, что оккупанты переместили свое вооружение с нарушением линий отвода. Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-службы Операции объединенных сил.
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Отмечается, что в Донецком аэропорту оккупанты дооборудуют старые и новые позиции, а вблизи Широкино проводят инженерные работы по обустройству новых укреплений.
Также представители ОБСЕ обнаружили, что российские оккупационные войска отвели технику из выделенных мест хранения вооружения.
"14 танков Т-72 были зафиксированы на полигоне в районе населенного пункта Бойкивске, восточнее Донецка.
В тот же день, вне выделенных мест хранения вооружения, на полигоне близ населенного пункта Покровка зафиксировано 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", – пишет пресс-служба.
По данным сил ООС, российские наемники препятствуют работе летательных аппаратов ОБСЕ как над временно оккупированными территориями, так и над территорией подконтрольной Украине.
"Систематические препятствия работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", – указано в сообщении.
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