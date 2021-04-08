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Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе – Арестович

08.04.2021, 12:41
Россия хочет
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/ЕРА)

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила проводить "инспекцию" позиций военных Вооруженных Сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Укринформ.

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"Россияне требовали повторить или легализовать такую ​​вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Они гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет", – сказал Арестович.

По его словам, Украина готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины, однако власти не собираются разрешать боевикам "инспектировать" позиции ВСУ.

Читайте также: Зеленский поехал в места эскалации на Донбассе. Хочет поддержать боевой дух военных

Станислав Стороженко
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Россия ВСУ война Донбасс инспекция ткг Алексей Арестович
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