Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе – Арестович

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила проводить "инспекцию" позиций военных Вооруженных Сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Укринформ.

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"Россияне требовали повторить или легализовать такую ​​вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Они гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет", – сказал Арестович.

По его словам, Украина готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины, однако власти не собираются разрешать боевикам "инспектировать" позиции ВСУ.

В сентябре прошлого года, боевики гибридной армии РФ требовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. Позже переговорщики в ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций. Позже инспекция была отменена.

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Станислав Стороженко

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