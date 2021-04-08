Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе – Арестович
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила проводить "инспекцию" позиций военных Вооруженных Сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Укринформ.
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"Россияне требовали повторить или легализовать такую вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Они гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет", – сказал Арестович.
По его словам, Украина готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины, однако власти не собираются разрешать боевикам "инспектировать" позиции ВСУ.
- В сентябре прошлого года, боевики гибридной армии РФ требовали, чтобы ВСУ перестали "рыть траншеи" и покинули позиции под поселком Шумы Донецкой области. Позже переговорщики в ТКГ договорились о совместном инспектировании позиций. Позже инспекция была отменена.
- 30 марта 2021-го в ВСУ заявили о стягивании войск РФ к границам: появились видео/фото переброски эшелонов и колонн техники.
- Пентагон выразил опасения, США заявили, что "не допустят агрессии России". В Кремле сказали, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Вчера из-за обострения на Донбассе и границах по инициативе Украины прошло экстренное заседание минской ТКГ. Стороны не смогли подписать совместное заявление из-за России.
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