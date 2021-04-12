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Отпраздновал День космонавтики. На Донбассе застрелился российский наемник – разведка

12.04.2021, 18:44
Отпраздновал День космонавтики. На Донбассе застрелился российский наемник – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Сегодня во временно оккупированном населенном пункте Луганской области Золотое-5, празднуя День космонавтики, случайно застрелился наемник российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север" со ссылкой на данные разведки.

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Там отметили, что части и подразделения ОТГ "Север" продолжают соблюдать режим прекращения огня и сдерживать агрессора.

"В то же время, по данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, который находится на временно оккупированной территории, празднуя День Космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

В ОТГ "Север" отметили, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины среди боевиков, пытается обвинить ВСУ "в уменьшении количества личного состава в рядах наемников".

Ранее издание УНИАН опубликовало запись перехваченных контрразведкой переговоров боевиков террористической организации ДНР с российскими кураторами. Во время разговора некий "Ростов", по информации издания, кадровый военный РФ, заставлял боевика ударить по своим, чтобы представить это как действия украинских военных для оправдания начала горячей фазы конфликта.

Читайте также: Боевики России укрепляются в Донецком аэропорту и перемещают свою технику – наблюдатели



Вадим Ребрина
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