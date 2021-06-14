Разведка опровергла пропаганду России об "убитых ВСУ" боевиках – прослушка оккупантов

Главное управление разведки опубликовало записи разговоров боевиков российских оккупационных войск, опровергающие версию пропаганды РФ о том, что солдаты Вооруженных Сил Украины якобы совершили нападение на позиции террористов и убили пятерых из них. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Разведка подтверждает информацию оперативно-тактической группировки "Север" о том, что один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

"Чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном место происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения", – говорят в ГУР, отмечая, что идеологи РФ "осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ".

12 апреля 2021-го во временно оккупированном населенном пункте Луганской области Золотое-5, празднуя День космонавтики, случайно застрелился наемник РФ.

13 апреля два российских боевика, которые в состоянии алкогольного опьянения вышли на собственное минное поле и лишились конечностей.

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Станислав Стороженко

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