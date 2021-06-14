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Разведка опровергла пропаганду России об "убитых ВСУ" боевиках – прослушка оккупантов

14.06.2021, 17:39
Разведка опровергла пропаганду России об
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Главное управление разведки опубликовало записи разговоров боевиков российских оккупационных войск, опровергающие версию пропаганды РФ о том, что солдаты Вооруженных Сил Украины якобы совершили нападение на позиции террористов и убили пятерых из них. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Разведка подтверждает информацию оперативно-тактической группировки "Север" о том, что один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

"Чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном место происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения", – говорят в ГУР, отмечая, что идеологи РФ "осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ".

Читайте также: Боевик РФ на Донбассе выстрелил в 15-летнюю девочку и пытался скрыться – разведка

Станислав Стороженко
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Россия боевики война Донбасс пропаганда гур
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