Разоблачены два главаря террористов, которые пытали украинских военных – контрразведка СБУ

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили двух главарей группировок террористов на Донбассе, которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В спецслужбе установили, что двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям.

Будучи главарями группировок так называемого "батальона Восток", они активно участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово.

По данным следствия, подозреваемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинскую помощь раненым.

По данным СБУ, сейчас главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили им о подозрениях по статьям:

– о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

– об участии в террористической организации;

– об участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований;

– о нарушении законов и обычаев войны.

Досудебное расследование продолжается.

1 июля СБУ сообщила о задержании женщины, которая, по данным следствия, организовывала псевдореферендум на Донбассе в 2014 году.

Читайте также: "Хотел перейти на украинскую сторону". Оккупанты застрелили собственного наемника – ВСУ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.