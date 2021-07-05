Разоблачены два главаря террористов, которые пытали украинских военных – контрразведка СБУ
Контрразведчики Службы безопасности разоблачили двух главарей группировок террористов на Донбассе, которые оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В спецслужбе установили, что двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям.
Будучи главарями группировок так называемого "батальона Восток", они активно участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово.
По данным следствия, подозреваемые жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинскую помощь раненым.
По данным СБУ, сейчас главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.
Следователи СБУ заочно сообщили им о подозрениях по статьям:
– о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
– об участии в террористической организации;
– об участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований;
– о нарушении законов и обычаев войны.
Досудебное расследование продолжается.
- 1 июля СБУ сообщила о задержании женщины, которая, по данным следствия, организовывала псевдореферендум на Донбассе в 2014 году.
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