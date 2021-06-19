Дело MH17. Против Кремля дал показания террорист, вывозивший "Бук" в Россию

По делу о сбитом Boeing-777 дал показания водитель тягача, перевозивший зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Boeing-777 над Донбассом. Примечательно, что свидетелем по делу он выступил со стороны обвинения – против России. Выдержки из судебного слушания от 10 июня привели Грати.

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По словам свидетеля, водителя по прозвищу "Леший", 17 июля 2014 года он вместе с другими террористами получил приказ от Леонида Харченко сопроводить систему запуска ракет с гусеницами на границу с Россией в Красный Луч и там передать его другим людям. Позже он узнал, что это был ЗРК "Бук".

Перед выездом Харченко сказал "Лешему", что передал его номер человеку, который сам его наберет. По словам водителя, вместе с ним в Красный Луч поехали боевики с позывными "Старый", "Гера", "Бакинец", "Пермяк", "Маячок", но, возможно, были и другие.

Поздно вечером они въехали в Красный Луч, там поступил звонок от Харченко, чтобы они довезли "Бук" до "Дебальцево, но не дальше". По словам "Лешего", он "сопроводил" установку до Дебальцево, попрощался с экипажем, а дальше боевики повезли "Бук" в Луганск без него.

У следствия оказалось в распоряжении видео, полученное от СБУ в 2014 году, однако позже его удалили с карты памяти. При этом, это же видео появлялось в 2014 году на Facebook-странице украинского МВД.

В то время следствие пришло к выводу, что ролик был снят утром 18 июля в Луганске, но в Минобороны РФ заявили, что видео было отредактировано, да и вообще снято в Красноармейске.

Как отметил "Леший", он вернулся в Снежное под утро следующего дня. Харченко пришел спросить у него – все ли в порядке. В это же время, заявил свидетель, он услышал, как говорят о крушении Boeing-777 и том, что самолет был сбит комплексом "Бук", который они перевозили. После этого Харченко велел ему выкинуть сим-карту или телефон.

В 02:04 ночи "Леший" действительно выключил телефон. После указанного времени ему пытались дозвониться Гиркин, Плотницкий, Дубинский и другие боевики, однако телефон уже был недоступен.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

В 2017 году СБУ задержала водителя тягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, из которого над Донбассом в 2014 году был сбит Boeing-777.

7 июня 2021 года в Амстердаме начались основные слушания по делу о сбитом Boeing-777. Обвиняемые: террористы Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 июня суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ.

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Дарья Мостовая

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