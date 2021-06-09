Дело MH17. Суд отклонил версию о том, что по Boeing могли стрелять из зоны контроля ВСУ
Следствие по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур отклонило версию двух свидетелей, которые утверждали, что видели запуск ракеты из ЗРК Бук "в совершенно другом" от Первомайского месте. Об этом пишет издание telegraaf.nl.
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"По данным исследовательской группы, это было поле недалеко от Первомайского на востоке Украины", – пишет журналист Саския Беллеман.
Кроме того, как стало известно из заседания суда, Совместная следственная группа также не нашла каких-либо свидетельств о том, что ракета была выпущена с подконтрольной Украине Амвросиевки.
"По мнению следственной группы, утверждение Российской Федерации о том, что ракета попала в руки украинских вооруженных сил, не обосновано", – отмечает источник.
- 7 июня в Амстердаме начались основные слушания по делу, где четыре человека обвиняются в уничтожении российской ракетой малайзийского лайнера в небе над охваченным войной Донбассом.
- Вчера стало известно, что очевидцы, которые утверждали, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, впервые дали показания на суде.
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