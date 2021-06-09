Дело MH17. Суд отклонил версию о том, что по Boeing могли стрелять из зоны контроля ВСУ

Следствие по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур отклонило версию двух свидетелей, которые утверждали, что видели запуск ракеты из ЗРК Бук "в совершенно другом" от Первомайского месте. Об этом пишет издание telegraaf.nl.

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"По данным исследовательской группы, это было поле недалеко от Первомайского на востоке Украины", – пишет журналист Саския Беллеман.

Кроме того, как стало известно из заседания суда, Совместная следственная группа также не нашла каких-либо свидетельств о том, что ракета была выпущена с подконтрольной Украине Амвросиевки.

"По мнению следственной группы, утверждение Российской Федерации о том, что ракета попала в руки украинских вооруженных сил, не обосновано", – отмечает источник.

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Станислав Стороженко

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