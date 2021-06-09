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Дело MH17. Суд отклонил версию о том, что по Boeing могли стрелять из зоны контроля ВСУ

09.06.2021, 14:05
Дело MH17. Суд отклонил версию о том, что по Boeing могли стрелять из зоны контроля ВСУ - Фото
MH17 (Фото - скриншот из видео - Sky News - YouTube)

Следствие по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур отклонило версию двух свидетелей, которые утверждали, что видели запуск ракеты из ЗРК Бук "в совершенно другом" от Первомайского месте. Об этом пишет издание telegraaf.nl.  

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"По данным исследовательской группы, это было поле недалеко от Первомайского на востоке Украины", – пишет журналист Саския Беллеман. 

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на бортуВыводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Кроме того, как стало известно из заседания суда, Совместная следственная группа также не нашла каких-либо свидетельств о том, что ракета была выпущена с подконтрольной Украине Амвросиевки. 

"По мнению следственной группы, утверждение Российской Федерации о том, что ракета попала в руки украинских вооруженных сил, не обосновано", – отмечает источник.

Смотрите фото: В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17

Станислав Стороженко
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суд война Донбасс MH17
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