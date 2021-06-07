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Донбасс | Суд Гааги приступил к финальной части дела об уничтожении лайнера MH17 над Донбассом

07.06.2021, 12:06
Суд Гааги приступил к финальной части дела об уничтожении лайнера MH17 над Донбассом - Фото
Заседание суда в Схипхоле (фото - ЕРА)

Сегодня, 7 июня, в Амстердаме начались основные слушания по делу, где четыре человека обвиняются в уничтожении российской ракетой малайзийского лайнера в небе над охваченным войной Донбассом. Об этом пишет пресс-служба Окружного суда Гааги.

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Процесс проходит в помещении на территории аэропорта Схипхол. Трансляция оттуда.

Сейчас суд оглашает основные детали трагедии. Акцент – на трех пунктах: а) был ли борт рейса MH17 сбит ракетой Бука, б) если да, выпущена ли эта ракета с с/х поля под Первомайским, в) роль обвиняемых в этом.

По словам судьи Фредерика Стейнхёйса, по делу есть около 65 000 страниц и много цифровых файлов.

Читайте также: "Только на Бук надеяться". СМИ опубликовали новые доказательства вины РФ за сбитый MH17

Результаты расследования против трех россиян и украинского коллаборациониста сообщат с 8 по 10 июня. В зале суда нет никого из них. Адвокат представляет лишь россиянина Олега Пулатова, который был в "спецслужбах" террористов ДНР. Он не считает себя виновным. Кремль традиционно говорит, что Россия ни при чем и называет суд "постановочным".

При любом исходе процесса никто из обвиняемых может не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Как уточнил суд, обвинение сможет 17 и 18 июня ответить на вопросы, а после него дадут слово и защите. Слушания по существу запланированы до 9 июля.

Пророссийская акция у входа в Схипхол: вырядившиеся в судей пикетчики спорят с родственницей одной из жертв МН17:  

Фото: ЕРА

Смотрите фото: В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17

Евгений Пилипенко
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