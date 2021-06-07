Сегодня, 7 июня, в Амстердаме начались основные слушания по делу, где четыре человека обвиняются в уничтожении российской ракетой малайзийского лайнера в небе над охваченным войной Донбассом. Об этом пишет пресс-служба Окружного суда Гааги.

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Процесс проходит в помещении на территории аэропорта Схипхол. Трансляция оттуда.

Сейчас суд оглашает основные детали трагедии. Акцент – на трех пунктах: а) был ли борт рейса MH17 сбит ракетой Бука, б) если да, выпущена ли эта ракета с с/х поля под Первомайским, в) роль обвиняемых в этом.

По словам судьи Фредерика Стейнхёйса, по делу есть около 65 000 страниц и много цифровых файлов.

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Результаты расследования против трех россиян и украинского коллаборациониста сообщат с 8 по 10 июня. В зале суда нет никого из них. Адвокат представляет лишь россиянина Олега Пулатова, который был в "спецслужбах" террористов ДНР. Он не считает себя виновным. Кремль традиционно говорит, что Россия ни при чем и называет суд "постановочным".

При любом исходе процесса никто из обвиняемых может не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

Как уточнил суд, обвинение сможет 17 и 18 июня ответить на вопросы, а после него дадут слово и защите. Слушания по существу запланированы до 9 июля.

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10 июля 2020-го Нидерланды подали иск к РФ в ЕСПЧ из-за гибели MH17. В Кремле назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

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Евгений Пилипенко

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