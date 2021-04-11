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"Только на Бук надеяться". СМИ опубликовали новые доказательства вины РФ за сбитый MH17 видео

11.04.2021, 23:47
MH17 (фото - EPA)
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Нидерландский телеканал NOS опубликовал записи разговоров боевиков России, на которых они свидетельствуют о причастности к сбитию Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур. 

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В опубликованных записях фигурируют подозреваемые российские наемники Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко

В одном из фрагментов разговоров Дубинский заявляет, что Гиркин "выходил на Москву" в день крушения МН17. Помимо этого, он говорит, что боевики ждут "решения Москвы" по выводу их подразделений из Славянска.

В другом разговоре подчиненный Дубинского Пулатов говорит ему, что "танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и хорошая ПВО". В ответ Дубинский обещает Пулатову поставить Бук.

"Потому что больше делать нам нечего, только на Бук надеяться", – сказал он.

После сбития МН17 Харченко звонит Пулатову и сообщает тому, что террористы сбили "сушку" (речь идет об истребителе Вооруженных сил Украины – ред.). Позже Дубинский выясняет, что боевики сбили МН17.

Позднее, после авиакатастрофы, Гиркин поручает Дубинскому отправить Бук в Россию через Луганскую область, однако на время террористы теряют ЗРК из поля зрения.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
  • Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком. Слушание по существу Окружной суд Гааги откроет 7 июня 2021 года.

Читайте также: ГРУ РФ курировало проект по распространению фейков о сбитом Boeing MH17 – The Insider

Станислав Стороженко
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Россия боевики война Донбасс MH17 игорь гиркин Сергей Дубинский леонид харченко Олег Пулатов
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