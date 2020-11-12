ГРУ РФ курировало проект по распространению фейков о сбитом Boeing MH17 – The Insider

По данным расследователей, ГРУ РФ получало черновики статей о Boeing MH17, а также помогало снять пропагандистский фильм на Донбассе

Главное разведывательное управление РФ курировало медиапроект Bonanza Media, в рамках которого российские и иностранные журналисты распространяли фейки о крушении Boeing-777 рейса MH17, сбитого российскими оккупантами на Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider на основе взломанной переписки помощника главы ГРУ генерала Андрея Ильченко и полковника ГРУ Сергея Чебанова, а также данных телефонных разговоров.

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The Insider пишут, что руководитель проекта, бывшая журналистка пропагандистского канала RT Яна Ерлашева, регулярно созванивалась с офицерами ГРУ, а также по почте согласовывала с ними черновики статей иностранных журналистов об MH17 и работу над пропагандистским фильмом о якобы непричастности РФ к катастрофе лайнера.

По данным расследователей, Ерлашева отправляла на согласование Чебанову тизер пропагандистского фильма о Boeing авторства британца Тео Рассела. Также она отправляла статью голландского Эрика ван де Бека, которая на следующий день была опубликована Bonanza Media с правками, усиливающими критику Bellingcat.

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Кроме того, расследователи пишут, что ГРУ помогало Bonanza согласовать съемки на временно оккупированных территориях Донбасса. В январе 2020-го Ерлашева несколько раз звонила Чебанову, а затем оправила ему свой скан паспорта и паспорта сотрудника RT Виталия Бирюкова.

Отмечается, что полковник позже переслал эти сканы вышестоящему в иерархии ГРУ Ильченко. Тот отправил их и скан паспорта голландского блогера ван дер Верффа высокопоставленной "чиновнице" луганских оккупантов Анне Сороке – она писала Ильченко, что визит надо согласовать с "фейсами и АП".

После этого Ильченко позвонил нескольким чиновникам на таможне и в МИД РФ и поздно вечером перезвонил Ерлашевой и Чебанову. "Очевидно, с положительными новостями – препятствий для поездки больше нет", – пишут расследователи.

По их данным, в течение следующих нескольких дней Ерлашева несколько раз созванивалась с офицерами ГРУ, а 16 января, судя по метаданным телефонов, выдвинулась к границе с Украиной. Затем Bonanza три дня снимали фильм с якобы свидетелями атаки истребителей Boeing.

Также расследователи пишут, что именно через ГРУ журналисты получили украденные хакерами внутренние документы голландской Объединенной следственной группы (JIT).

Они пишут, что через 10 дней после возвращения из Украины, 31 января, Ерлашева переписывалась и 29 раз созванивалась с офицерами ГРУ в течение суток. На следующий день Twitter-аккаунт Bonanza Media с использованием хэштега #BonanzaLeaks опубликовал первый из внутренних документов JIT.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

РФ называет все "голословными обвинениями".

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Марк Сировой

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