Боевики ЧВК Вагнера были в Украине до сбивания MH17. Арьев показал новые документы – видео

В опубликованных записях наемник ЧВК Вагнера признается, что непосредственно кадровые российские военные проводили инструктажи для боевиков

Российские военные инструкторы из ЧВК Вагнера были Донбассе еще до сбивания 17 июля 2014 года малайзийского Boeing рейса MH17. Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев, опубликовав новую порцию записей разговоров и документов по "вагнеровской" спецоперации.

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Он утверждает, что на аудио говорит боевик из России Федор Сергеев. Тот признается, что на территории Украины работали российские инструкторы, которые обучали боевиков работе с ПЗРК и другим вооружением.

Сергеев отмечает, что он находился в районе Снежного летом 2014 года до того, как был сбит Boeing, после чего приезжал еще "на неделю-две". Впоследствии наемникам перестали выплачивать деньги, и он прекратил участие в боях на Донбассе.

Арьев также опубликовал личные документы Сергеева: российский паспорт, место прописки в городе Камызяк Астраханской области и другое. Все это доступно по ссылке на первоисточник.

Станислав Стороженко , Евгений Пилипенко

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