Дело MH17. В Гааге определили дату начала слушаний по существу – июнь 2021 года

Слушание по существу уголовного дела о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году Окружной суд Гааги откроет 7 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, досудебная стадия уголовного производства завершилась 25 ноября, после чего суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования.

Сообщается, что сейчас следственный судья рассказал о ходе расследования, и, основываясь на этой информации, суд составил предварительный график дальнейшей работы.

Следующее слушание состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года. На нем будут рассмотрены такие темы: как продвигается это дополнительное расследование и статус исков о возмещении ущерба, представленных родственниками, а также заявление прокуратуры о проверке реконструкции MH17.

На слушании 15 апреля суд решит, будет ли такая проверка проводиться, и если да, то когда. Если суд решит провести проверку, ожидается, что это произойдет в мае.

Если расследование, проводимое следственным судьей, пойдет, как ожидается, суд начнет слушание по существу в понедельник, 7 июня 2021 года.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.

Читайте также: ГРУ РФ курировало проект по распространению фейков о сбитом Boeing MH17 – The Insider

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.