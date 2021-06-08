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Свидетели пуска ракеты по MH17 впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков

08.06.2021, 16:58
Свидетели пуска ракеты по MH17 впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков - Фото
Фото - ЕРА

Очевидцы, которые утверждают, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, сегодня впервые дали показания на суде. Об этом пишет BBC

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Всего очевидцами катастрофы себя назвали восемь человек, по их утверждениям, они видели или слышали полет ракеты недалеко от Снежного именно тогда, когда был сбит Boeing (Снежное – тогда и сейчас находится под контролем боевиков России – ред.). 

"Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты". По меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения МН17 он находился на блок-посту "ДНР" недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохбоот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что следователи изучили данные телефонного биллинга вышеуказанного свидетеля – на момент крушения он действительно находился в том районе, о котором говорил.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Смотрите фото: В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17

Станислав Стороженко
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Россия боевики суд война Донбасс нидерланды boeing MH17 свидетель снежное
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