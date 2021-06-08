Свидетели пуска ракеты по MH17 впервые дали показания – стреляли со стороны боевиков

Очевидцы, которые утверждают, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, сегодня впервые дали показания на суде. Об этом пишет BBC.

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Всего очевидцами катастрофы себя назвали восемь человек, по их утверждениям, они видели или слышали полет ракеты недалеко от Снежного именно тогда, когда был сбит Boeing (Снежное – тогда и сейчас находится под контролем боевиков России – ред.).

"Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты". По меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения МН17 он находился на блок-посту "ДНР" недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохбоот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что следователи изучили данные телефонного биллинга вышеуказанного свидетеля – на момент крушения он действительно находился в том районе, о котором говорил.

7 июня в Амстердаме начались основные слушания по делу, где четыре человека обвиняются в уничтожении российской ракетой малайзийского лайнера в небе над охваченным войной Донбассом.

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Станислав Стороженко

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