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Пытки в "Изоляции" на Донбассе. Разоблачены два организатора и руководителя тюрьмы – ОГП

07.07.2021, 18:19
Пытки в
Тюрьма Изоляция (Фото: Facebook бывшего узника этого места Станислава Асеева)

Офис генерального прокурора заявил о разоблачении двоих боевиков российской гибридной армии – руководителя и организатора подпольной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Боевикам заочно сообщили о подозрении в участии в незаконных военных формированиях, торговле людьми, создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно в жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следствия, с 2014 года житель поселка Зуевка Донецкой области, который ранее служил во французском Иностранном легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии, присоединился к боевикам на оккупированной территории Донецкой области в качестве "руководителя центра спецопераций".

Вместе со своим "заместителем" – экс-предпринимателем, по указанию российских кураторов, они организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления.

По информации ОГП, подозреваемые активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Вместе с подчиненными террористами они пытают задержанных, издеваются над ними, бьют электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях.

Такие действия являются нарушением требований международных конвенций о защите прав человека и основных свобод, о защите гражданского населения во время войны, о защите жертв международных вооруженных конфликтов.

В Офисе генпрокурора сообщают, что сейчас разоблачили ключевой руководящий состав "Изоляции" и основных исполнителей преступлений. В целом в деле "Изоляции" заочно сообщено о подозрении 15 лицам. Установлено около 170 пострадавших.

  • В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из российского концлагеря "Изоляция" в Донецке.
  • 2 февраля сообщалось, что у полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции".
  • 29 марта журналист и экс-узник российских оккупантов на Донбассе Станислав Асеев заявил, что установлены граждане России, которые были ключевыми военными преступниками в "Изоляции".

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Наталия Медведева
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боевики Донбасс изоляция
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