Асеев: Установлены ключевые военные преступники из донецкой тюрьмы "Изоляция" – фото

Журналист и экс-узник российских оккупантов на Донбассе Станислав Асеев заявил, что установлены граждане России, которые были "ключевыми военными преступниками" в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом побывавший в плену в "Изоляции" Асеев сообщил в Facebook.

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По его словам, их имена были установлены при поддержке группы журналистов-расследователей Bellingcat. В самом Bellingcat это еще не комментировали. LIGA.net также обратилась к Асееву за комментарием.

Асеев утверждает, что были установлены такие граждане РФ – "военные преступники" (нажимайте на фото, чтобы увеличить):

1. Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978, позывной "Толстой". Асеев утверждает, что он занял место "Палыча" (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

2. Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980, позывной "Бут". По словам Ассева, является правой рукой Кривоноса, один из "старших по смене".

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3. Еремичев Руслан Владимирович 15.07.1979, позывной "Ермак". Асеев его называет "главным любителем молодых девочек в "Изоляции".

По словам Асеева, они причастны к "жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства". Имея их паспортные данные, можно официально предъявить претензии России за нарушение законов и обычаев войны, добавил Асеев.

Асеев также добавил, что готовится к публикации информация по еще одному "военному преступнику", шефу перечисленных – "Ленину".

Асеев более двух лет провел в плену боевиков в тюрьме "Изоляция". Освобожден 29 декабря 2019-го в рамках обмена удерживаемыми лицами.

После освобождения Асеев рассказал о пытках и назвал "Изоляцию" концлагерем.

10 декабря 2020-го Асеев опубликовал книгу о тюрьме под названием "Светлый путь. История одного концлагеря". Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе.

У полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция". Заочно объявлено подозрение двум боевикам, принимавшим участие в организации и деятельности тюрьмы "Изоляция" – главарю и конвоиру-охраннику.

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Марк Сировой

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