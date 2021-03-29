UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Асеев: Установлены ключевые военные преступники из донецкой тюрьмы "Изоляция" – фото

29.03.2021, 07:28
Асеев: Установлены ключевые военные преступники из донецкой тюрьмы
Военные преступники тюрьмы Изолляция в Донецке (фото - Станислав Асеев, Facebook)

Журналист и экс-узник российских оккупантов на Донбассе Станислав Асеев заявил, что установлены граждане России, которые были "ключевыми военными преступниками" в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом побывавший в плену в "Изоляции" Асеев сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, их имена были установлены при поддержке группы журналистов-расследователей Bellingcat. В самом Bellingcat это еще не комментировали. LIGA.net также обратилась к Асееву за комментарием.

Асеев утверждает, что были установлены такие граждане РФ – "военные преступники" (нажимайте на фото, чтобы увеличить):

1. Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978, позывной "Толстой". Асеев утверждает, что он занял место "Палыча" (Куликовского Дениса) как куратора "Изоляции".

2. Бутенко Владимир Владимирович, 17.05.1980, позывной "Бут". По словам Ассева, является правой рукой Кривоноса, один из "старших по смене".

Смотрите также: В сеть слили уникальные фото и документы из российского концлагеря "Изоляция" в Донецке

3. Еремичев Руслан Владимирович 15.07.1979, позывной "Ермак". Асеев его называет "главным любителем молодых девочек в "Изоляции".

По словам Асеева, они причастны к "жестоким пыткам, побоям, унижениям человеческого достоинства". Имея их паспортные данные, можно официально предъявить претензии России за нарушение законов и обычаев войны, добавил Асеев.

Асеев также добавил, что готовится к публикации информация по еще одному "военному преступнику", шефу перечисленных – "Ленину".

  • Асеев более двух лет провел в плену боевиков в тюрьме "Изоляция". Освобожден 29 декабря 2019-го в рамках обмена удерживаемыми лицами.
  • После освобождения Асеев рассказал о пытках и назвал "Изоляцию" концлагерем. 
  • 10 декабря 2020-го Асеев опубликовал книгу о тюрьме под названием "Светлый путь. История одного концлагеря". Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе.
  • У полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция". Заочно объявлено подозрение двум боевикам, принимавшим участие в организации и деятельности тюрьмы "Изоляция" – главарю и конвоиру-охраннику.

Читайте также: Тюрьма "Изоляция". Что известно о причастных к этой пыточной в Донецке – данные от ОГП

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Станислав Асеев боевики война Донбасс тюрьма россияне изоляция концлагерь военные преступники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 