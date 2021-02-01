Тюремщик российской тюрьмы "Изоляция" в Донецке идентифицирован, ему объявили подозрение

Сотрудники полиции Донецкой области заочно сообщили о подозрении охраннику-конвоиру организованной российскими оккупантами в Донецке тюрьмы "Изоляция". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, подозреваемый – ранее не судимый 42-летний житель Бахмута – в начале 2016 года вступил в террористическую организацию и был назначен в "Изоляцию".

По данным следствия, подозреваемый похищал, пытал и эксплуатировал военнослужащих АТО/ООС и гражданских, в частности тех, которые имели проукраинскую позицию.

Он и другие боевики держали пленников в нечеловеческих условиях в камерах, часами пытали электрическим током, применяли к ним физическое насилие и унижали.

Против боевика возбуждены уголовные производства по четырем статьям: участие в террористической организации, участие в составе незаконного военизированного формирования, нарушение законов и обычаев войны и жестокое обращение с гражданским населением, а также задержание и сокрытие человека с целью эксплуатации.

29 октября 2020-го заочно сообщили о подозрении главарю "Изоляции".

28 января 2021-го сообщалось, что правоохранители знают примерно о полусотне человек, которые причастны к преступлениям в "Изоляции", но пока лишь пятеро являются подозреваемыми.

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Наталия Медведева

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