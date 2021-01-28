Тюрьма "Изоляция". Что известно о причастных к этой пыточной в Донецке – данные от ОГП
Правоохранители знают примерно о полусотне человек, которые причастны к преступлениям в подпольной российской тюрьме/пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке, но пока лишь пятеро являются подозреваемыми. Об этом Донбасс.Реалии сообщили в Офисе генпрокурора.
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"В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, будут определенные процессуальные решения", – уточнил Андрей Лещенко, начальник управления департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.
По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, в том числе в оккупации, – как на национальном, так и на международном уровне.
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Между тем, подчеркнул Лещенко, в международных судах иной подход к доказательству события преступления. По его словам, там есть понятие "форма командной ответственности", которого нет в национальном законодательстве.
"Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, этот человек считается соисполнителем. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", – пояснил прокурор.
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