Заявление ООН: Россия – оккупант Крыма и сторона конфликта на Донбассе, а не посредник

Россия оккупировала украинский Крым и является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Об этом говорится в совместном заявлении 46-ти стран ООН по случаю седьмой годовщины принятия Генассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины. Документ опубликован на сайте МИД.

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В заявлении говорится, что резолюцией от 27 марта 2014 года международное сообщество подтвердило свою полную приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Как отмечается, Россия не прекратила временную оккупацию Крыма, она продолжает грубые нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не признали и никогда не признают, подчеркивается в документе.

В заявлении высказано решительное осуждение продолжающейся Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно на Донбассе, что свидетельствует о пренебрежении обязательствами, взятыми согласно минского договоренностями.

"Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", – говорится в заявлении.

На переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, а также на встречах нормандского формата Россия постоянно пытается представить себя не ответственным за ведение военных действий участником конфликта, а посредником между Украиной и террористами.

9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов – Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". По словам Ермака, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в России якобы ничего не знают о плане мирного урегулирования, о котором заявил Ермак.

Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных – сетверо бойцов погибли, двое получили ранения.

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Наталия Медведева

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