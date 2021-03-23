"РФ тянет Донбасс в свое поле". МИД – о планах российской партии открыть офис в Донецке

Российская партия Справедливая Россия (СР) заявил, что намерена открыть офис во временно оккупированном Донецке. В МИД Украины это рассматривают как очередное доказательство, что РФ стоит за эскалацией на Донбассе и пытается затянуть ОРДЛО в свое политическое поле.

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22 марта сайте СР появилось сообщение, что лидер фракции СР в нелегитимной Госдуме РФ Сергей Миронов поручил создать "представительский центр" партии в Донецке. Среди задач центра, в частности, указана помощь "гражданам РФ", проживающим на временно оккупированных территориях, "в реализации их избирательных прав".

Спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии LIGA.net, что намерение СР является очередным доказательством эскалации Россией ситуации в ОРДЛО. Он сказал, что российские власти продолжают "открыто пренебрегать минскими договоренностями и пытаются затягивать в свое политическое, экономическое и электоральное поле временно оккупированные территории".

По его словам, после незаконной раздачи российских паспортов в ОРДЛО российские партии "разглядели возможность получения политических дивидендов". Заявление СР о "реализации избирательных прав граждан РФ" – жителей ОРДЛО грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах, заявил Николенко.

"В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму. Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований", – подчеркнул он.

Спикер МИД также добавил, что РФ должна наконец выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.

22 февраля представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что власти РФ придумали новую махинацию для сентябрьских выборов в Госдуму с помощью оккупированного Донбасса.

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Марк Сировой , Владислав Сердюк

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