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"Вор не приобретает права собственности". В МИД ответили на угрозы России по Крыму

16.03.2021, 10:00
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" из-за попыток Украины вернуть Крым - пример искаженного восприятия реальности властей страны-оккупанта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. 

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"Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, у России нет. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь", – отметил Николаенко. 

По его словам, угрозы России в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики. 

Также спикер МИД считает, что уровень поддержки, которую Украина получает на этапе продвижения платформы, и усилия, которые прилагает РФ для ее дискредитации, говорят о правильности выбранного пути.

Станислав Стороженко, Владислав Сердюк
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МИД рф оккупация олег николенко крымская платформа
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