"Вор не приобретает права собственности". В МИД ответили на угрозы России по Крыму
Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" из-за попыток Украины вернуть Крым - пример искаженного восприятия реальности властей страны-оккупанта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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"Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, у России нет. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь", – отметил Николаенко.
По его словам, угрозы России в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики.
Также спикер МИД считает, что уровень поддержки, которую Украина получает на этапе продвижения платформы, и усилия, которые прилагает РФ для ее дискредитации, говорят о правильности выбранного пути.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма.
- 25 сентября первая замглавы МИД Джапарова сказала, что Украина предложит властям России участвовать в такой платформе. О готовности сотрудничать в ее рамках уже заявили США и Турция. Поддержала идею и Великобритания.
- 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 12 февраля Европарламент призвал Европейский Союз присоединиться к Крымской платформе.
- 15 марта представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Украины вернуть Крым будут расценены в РФ как "угрозу агрессии".
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