"Вор не приобретает права собственности". В МИД ответили на угрозы России по Крыму

Разговор о посягательстве на "территориальную целостность России" из-за попыток Украины вернуть Крым - пример искаженного восприятия реальности властей страны-оккупанта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, у России нет. Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь", – отметил Николаенко.

По его словам, угрозы России в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики.

Также спикер МИД считает, что уровень поддержки, которую Украина получает на этапе продвижения платформы, и усилия, которые прилагает РФ для ее дискредитации, говорят о правильности выбранного пути.

Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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