Украинский филиал Радио Свобода показал сюжет из небольших поселков на временно оккупированном Россией востоке Украины. Репортер ресурса Донбасс Реалии проехался по самой близкой к РФ части Донбасса, за которую в 2014 году шли ожесточенные бои вдоль границы. Сейчас это глубокий тыл террористов ДНР.

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Как уточняют журналисты, в оккупации "даже в райцентрах небольшие зарплаты и проблемы с работой, люди вынуждены уезжать".

"Нема ніде роботи, токо треба в город їхать", – сказала женщина в Петровском. Она добавила, что молодежь в поисках лучшей жизни едет в Польшу или, преимущественно, в Россию.

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В Степановке, по словам местного жителя, "перспектив нет никаких", в соседнем пос. Шмидта жители говорят, что "всё – эти села уже вымирают".

"Стараемся раз в месяц выехать в Россию, посмотреть на нормальную красивую жизнь. Где там люди ходят красивые, чистенькие", – сказал мужчина в сюжете из пос. Строитель, который считает, что "до самостийности Украины поселок был живой и завод работал".

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Евгений Пилипенко

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