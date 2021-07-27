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Год режима прекращения огня на Донбассе: в ТКГ назвали число погибших и раненых

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 10:05
Год режима прекращения огня на Донбассе: в ТКГ назвали число погибших и раненых - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

За год действия на Донбассе режима прекращения огня погибли 45 украинских военных. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный предыдущий период, сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

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Режим прекращения огня начал действовать год назад, 27 июля 2020 года.

В заявлении отмечено, что, несмотря на многочисленные нарушения режима тишины со стороны оккупантов, он дает результаты: потери украинских военных убитыми сократились почти в два раза, ранеными – в три раза.

С 27 июля 2019 года по 27 июля 2020 года погибли 88 украинских военных, 494 были ранены, вооруженные формирования России совершили 4257 обстрелов.

С 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года, по данным штаба операции объединенных сил, которые уточняются, зафиксировано 1995 обстрелов, 45 военных погибли, 163 получили ранения.

В украинской делегации в ТКГ подчеркнули, что Украина остается верной взятым на себя обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Денис Юдин
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война на Донбассе Донбасс ткг режим прекращения огня
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