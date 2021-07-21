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"Путин, помоги". На учениях Cossack mace-2021 отработали войну с оккупантами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 15:26
Учения Cossak mace-2021 (Скриншот из видео Сухопутных войск ВСУ)
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На полигоне Широкий лан продолжается активная фаза учений Cossack mace 2021 (Козацкая булава 2021). По легенде, противник применяет гибридные методы атаки и использует местных жителей, которые препятствуют перемещению военной техники ВСУ и союзников.

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Как сообщает командование Сухопутных войск ВСУ, именно при таких условиях украинские военные освобождали Славянск от оккупантов. Чтобы максимально приблизиться к реальным боевым условиям, на учениях враги используют ту же тактику, которую агрессор применяет на Донбассе.

В программу учений включили "местное население", беспилотники, диверсионно-разведывательные группы, минирование и другие распространенные методы российско-украинской войны.

По сценарию, противник использовал ДРГ, чтобы создать "движение сопротивления" из числа "гражданских". Их задача – помешать перемещению войск ВСУ и союзников, они стояли перед колоннами техники с плакатами "Путин, помоги". Военные отработали отражение гибридной атаки противника. 

СПРАВКА. Учения Cossack mace 2021 проходят в Украине с 12 по 24 июля. В учениях задействовано около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники с из пяти стран: Украины, США, Канады, Великобритании и Швеции.

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Оксана Житнюк
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ВСУ нато Донбасс учения COSSACK MACE Казацкая булава
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