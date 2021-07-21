На полигоне Широкий лан продолжается активная фаза учений Cossack mace 2021 (Козацкая булава 2021). По легенде, противник применяет гибридные методы атаки и использует местных жителей, которые препятствуют перемещению военной техники ВСУ и союзников.
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Как сообщает командование Сухопутных войск ВСУ, именно при таких условиях украинские военные освобождали Славянск от оккупантов. Чтобы максимально приблизиться к реальным боевым условиям, на учениях враги используют ту же тактику, которую агрессор применяет на Донбассе.
В программу учений включили "местное население", беспилотники, диверсионно-разведывательные группы, минирование и другие распространенные методы российско-украинской войны.
По сценарию, противник использовал ДРГ, чтобы создать "движение сопротивления" из числа "гражданских". Их задача – помешать перемещению войск ВСУ и союзников, они стояли перед колоннами техники с плакатами "Путин, помоги". Военные отработали отражение гибридной атаки противника.
- Ранее бойцы сводных групп отработали аэромедицинскую эвакуацию: фото.
- Также в июле под Мариуполем прошли учения по противовоздушной обороне.
- В рамках учений истребители Typhoon и бойцы с Фиджи вместе с ВСУ штурмовали "захваченный" поселок: видео.
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