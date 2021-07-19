На совместных учениях Cossack Mace 2021 (Козацкая булава 2021) украинские и британские военные отработали штурм захваченного городка и эвакуацию гражданских. Имитация боевых действий в городских условиях прошла на полигоне Широкий лан, сообщили на канале Бриз Минобороны.

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Подразделения зажали населенный пункт в кольцо на бронетехнике, сбросив с беспилотника жителям листовки с планом эвакуации. Был открыт гуманитарный коридор с фильтрационными пунктами.

Затем по противнику отработала артиллерия, танки "каруселью" и авиация, с применением ударных вертолетов Сухопутных войск ВСУ и британских истребителей Eurofighter Typhoon. Территорию вблизи от жилой застройки разминировали контролируемым подрывом и вступили в ближний бой с зачисткой зданий и улиц.

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"Операция длилась около сорока минут", – сообщили в руководстве учений в Николаевской области.

Под конец маневров бойцы с Фиджи и в составе шотландских войск устроили музыкальный номер, пишет в Telegram журналист Андрей Цаплиенко:

Не обошлось и без волынки:

Учения проходили на фоне аномально жаркой погоды, которая установилась на большей части территории Украины.

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Евгений Пилипенко

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