На совместных учениях Cossack Mace 2021 (Козацкая булава 2021) украинские и британские военные отработали штурм захваченного городка и эвакуацию гражданских. Имитация боевых действий в городских условиях прошла на полигоне Широкий лан, сообщили на канале Бриз Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Подразделения зажали населенный пункт в кольцо на бронетехнике, сбросив с беспилотника жителям листовки с планом эвакуации. Был открыт гуманитарный коридор с фильтрационными пунктами.
Затем по противнику отработала артиллерия, танки "каруселью" и авиация, с применением ударных вертолетов Сухопутных войск ВСУ и британских истребителей Eurofighter Typhoon. Территорию вблизи от жилой застройки разминировали контролируемым подрывом и вступили в ближний бой с зачисткой зданий и улиц.
Смотрите также: Sea Breeze 20201: двадцать лучших фотографий и видео
"Операция длилась около сорока минут", – сообщили в руководстве учений в Николаевской области.
Под конец маневров бойцы с Фиджи и в составе шотландских войск устроили музыкальный номер, пишет в Telegram журналист Андрей Цаплиенко:
Не обошлось и без волынки:
Учения проходили на фоне аномально жаркой погоды, которая установилась на большей части территории Украины.
- Ранее бойцы сводных групп отработали аэромедицинскую эвакуацию: фото.
- Также в июле под Мариуполем прошли учения по противовоздушной обороне.
Смотрите также: Опубликованы переговоры украинских моряков с российскими во время учений в Черном море
Комментарии