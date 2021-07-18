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Под Мариуполем прошли учения по противовоздушной обороне: фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 15:55
Под Мариуполем прошли учения по противовоздушной обороне: фото - Фото
Полевые занятия (источник - mvs.gov.ua)

Под Мариуполем завершились учения в полевых условиях подразделения противовоздушной обороны спецотряда Нацгвардии. Основной целью занятий было повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, а также научиться эффективно управлять расчетами, сообщает пресс-служба МВД.

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Военные в течение недели упражнялись в разведке воздушного противника, борьбе с беспилотниками, а также в стрельбе из зенитных установок ЗУ-23-2.

Кроме этого, бойцы учились определять расстояние к цели, ориентироваться на местности, передвигаться к огневой позиции и от нее в укрытие. Завершающим этапом стало тактическое обучение боевой стрельбе – необходимо было уничтожить условного противника в воздухе и на земле.

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Дарья Мостовая
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