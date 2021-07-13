Козацкая булава-21. Военные Украины и Британии отработали аэромедицинскую эвакуацию: фото
На международных учениях Cossack Mace (Козацкая булава-21) украинские и британские военные отработали навыки аэромедицинской эвакуации. Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск.
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Учения проходят в Николаевской области под общим руководством командующего СВ генерал-полковника Александра Сирского.
Во время подготовки тренировок британские партнеры акцентировали внимание на организации максимально оперативной эвакуации раненых или пострадавших в случае возникновения такой необходимости.
Командование СВ решило привлечь армейскую авиацию.
Украинский экипаж вертолета Ми-8МСБ-В и военные британской медицинской роты батальона 4Scotts провели совместные учения.
Вертолет облетел полигон для проверки площадок для посадки, затем отработали подход санитарного транспорта и несколько контрольных погрузок пострадавшего.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- C 17 по 30 июля в Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения Три меча-2021, в которых примут участие военнослужащие из Польши, Литвы, США и Украины.
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