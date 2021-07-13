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Козацкая булава-21. Военные Украины и Британии отработали аэромедицинскую эвакуацию: фото

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 16:54
Козацкая булава-21. Военные Украины и Британии отработали аэромедицинскую эвакуацию: фото - Фото
Учения Cossack Mace (Фото: Facebook Сухопутных войск)

На международных учениях Cossack Mace (Козацкая булава-21) украинские и британские военные отработали навыки аэромедицинской эвакуации. Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск.

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Учения проходят в Николаевской области под общим руководством командующего СВ генерал-полковника Александра Сирского.

Во время подготовки тренировок британские партнеры акцентировали внимание на организации максимально оперативной эвакуации раненых или пострадавших в случае возникновения такой необходимости.

Командование СВ решило привлечь армейскую авиацию.

Украинский экипаж вертолета Ми-8МСБ-В и военные британской медицинской роты батальона 4Scotts провели совместные учения.

Вертолет облетел полигон для проверки площадок для посадки, затем отработали подход санитарного транспорта и несколько контрольных погрузок пострадавшего.

Читайте также: Съехались военные из Британии, США, Канады и Швеции. В Украине стартовали учения – видео

Наталия Медведева
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учения COSSACK MACE Козацкая булава-2021
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