Съехались военные из Британии, США, Канады и Швеции. В Украине стартовали учения – видео

В Украине стартовали международные военные учения Cossack Mace (Козацкая булава-21). В учениях принимают участие Украина, Великобритания, Канада, США и Швеция, передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Cossack Mace-2021 начались 12 июля и продлятся до 24 июля.

В них примут участие около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники разных армий.

В Генштабе сообщают, что это первые учения в Украине, к которым присоединились пять стран-партнеров.

По сценарию учений, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора. Будут отработаны действия в обороне с переходом в наступление для восстановления границы и территориальной целостности государства, которое пострадало от агрессии одной из соседних стран.

В торжественном открытии учений будут участвовать представители командования Сухопутных войск ВСУ, оперативное командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.

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Оксана Житнюк

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