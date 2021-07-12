Съехались военные из Британии, США, Канады и Швеции. В Украине стартовали учения – видео
В Украине стартовали международные военные учения Cossack Mace (Козацкая булава-21). В учениях принимают участие Украина, Великобритания, Канада, США и Швеция, передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
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Cossack Mace-2021 начались 12 июля и продлятся до 24 июля.
В них примут участие около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники разных армий.
В Генштабе сообщают, что это первые учения в Украине, к которым присоединились пять стран-партнеров.
По сценарию учений, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора. Будут отработаны действия в обороне с переходом в наступление для восстановления границы и территориальной целостности государства, которое пострадало от агрессии одной из соседних стран.
В торжественном открытии учений будут участвовать представители командования Сухопутных войск ВСУ, оперативное командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFIER и другие.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходили учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- C 17 по 30 июля в Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения Три меча-2021, в которых примут участие военнослужащие из Польши, Литвы, США и Украины.
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