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09.07.2021, 18:49

Масштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видео

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Масштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видео
Масштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видео
Масштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видеоМасштабные учения Sea Breeze. 20 лучших фотографий и видео

Корабли, принимающие участие в Sea Breeze-2021, провели завершающий этап масштабных учений в международных водах Черного моря. Пресс-служба Военно-морских сил ВСУ опубликовала подборку фото и видео.

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Морская часть учений Sea Breeze-2021 началась 7 июля с захвата корабля. После сигнала водолазов под дымовым прикрытием боевые пловцы в составе водолазной и абордажной группы приступили к "штурму" судна нарушителя, в роли которого было судно размагничивания "Балта".

На следующем этапе учений моряки тушили "пожар" на корвете ВМС Румынии Horia Macellariu и боролись за его живучесть.

Следующим этапом стала демонстрация спецснаряжения досмотровой группы из состава двух катеров Айленд береговой охраны Грузии. Вслед за Грузией снаряжение демонстрировали британские моряки на патрульном корабле Королевского флота Великобритании Trent, а потом – военно-морской флот США на борту ракетного эсминца USS ROSS.

Сегодня, 9 июля, в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы учений.

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Теги: Sea Breeze 2021, учения
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