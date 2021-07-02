ГУР об учениях Sea Breeze-2021: Россия боится, потому что нечем ответить – нет потенциала
Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить. Об этом заявил в эфире телеканала Дом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.
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По его словам, международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает усилия для безопасности в черноморском регионе. Россия же этого "реально боится", ведь ее попытки показать готовность применять силу несоразмерны с потенциалом стран-участников учений.
Скибицкий отметил, что РФ для наблюдения за Sea Breeze-2021 вывела в море почти весь свой корабельный состав, который выполняет нетипичные для него задачи.
"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – добавил он.
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- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- На официальном открытии учений командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что учения объединяют море, воздух и сушу, и все три компонента будут работать по единому замыслу. Смотрите, как прошли полеты военной авиации ВСУ и НАТО на учениях.
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