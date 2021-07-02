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ГУР об учениях Sea Breeze-2021: Россия боится, потому что нечем ответить – нет потенциала

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 12:30
ГУР об учениях Sea Breeze-2021: Россия боится, потому что нечем ответить – нет потенциала - Фото
Ракетный эсминец США USS Ross – участник учений Sea Breeze-2021 (фото - U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet)

Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить. Об этом заявил в эфире телеканала Дом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

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По его словам, международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает усилия для безопасности в черноморском регионе. Россия же этого "реально боится", ведь ее попытки показать готовность применять силу несоразмерны с потенциалом стран-участников учений.

Скибицкий отметил, что РФ для наблюдения за Sea Breeze-2021 вывела в море почти весь свой корабельный состав, который выполняет нетипичные для него задачи.

"Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – добавил он.

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Марк Сировой
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