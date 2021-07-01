UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На учениях Sea Breeze-2021 прошли полеты военной авиации ВСУ и НАТО – фото и видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 11:42
Авиация (Фото - АрміяInform)
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть
Сегодня сборная Украины играет со Швецией в 1/8 Евро-2020: где и когда смотреть

В Николаеве в рамках масштабных учений Sea Breeze-2021 прошли совместные полеты авиаторов ВСУ, стран-участниц и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В полетах были задействованы морская и армейская авиация, средства Воздушных сил ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Великобритании.

Пилоты Су-27 и Су-25 в составе пар продемонстрировали отработки тактических элементов с имитацией поражения наземных целей.

Самолет Ан-26 выполнил полет на предельно малой высоте с целью маскировки от ПВО "противника". Вместе с самолетом Ан-2 они десантировали парашютно-десантные группы.

Также вертолеты-амфибии берегового базирования Ми-14 вместе с беспилотником Bayractar TB-2 имитировали разведочную операцию.

Впервые в истории учений Sea Breeze приняли участие истребитель королевских ВМС Великобритании Eurofighter Typhoon и недавно полученные в рамках сотрудничества между Украиной и Турцией беспилотники Bayractar TB-2.

Британские истребители Eurofighter Typhoon базируются на военной базе в Румынии в рамках авиаполиции НАТО в регионе. Они патрулируют небо над Румынией и Болгарией и регулярно осуществляют сопровождение российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран НАТО в регионе.

Читайте также: "Мы очень впечатлены флотом Украины". Как проходят масштабные учения Sea Breeze-2021

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато учения су-27 истребители су-25 Sea Breeze 2021 ВВС ВСУ eurofighter typhoon
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 