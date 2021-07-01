В Николаеве в рамках масштабных учений Sea Breeze-2021 прошли совместные полеты авиаторов ВСУ, стран-участниц и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В полетах были задействованы морская и армейская авиация, средства Воздушных сил ВСУ, Государственной пограничной службы Украины и Великобритании.

Пилоты Су-27 и Су-25 в составе пар продемонстрировали отработки тактических элементов с имитацией поражения наземных целей.

Самолет Ан-26 выполнил полет на предельно малой высоте с целью маскировки от ПВО "противника". Вместе с самолетом Ан-2 они десантировали парашютно-десантные группы.

Также вертолеты-амфибии берегового базирования Ми-14 вместе с беспилотником Bayractar TB-2 имитировали разведочную операцию.

Впервые в истории учений Sea Breeze приняли участие истребитель королевских ВМС Великобритании Eurofighter Typhoon и недавно полученные в рамках сотрудничества между Украиной и Турцией беспилотники Bayractar TB-2.

Британские истребители Eurofighter Typhoon базируются на военной базе в Румынии в рамках авиаполиции НАТО в регионе. Они патрулируют небо над Румынией и Болгарией и регулярно осуществляют сопровождение российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству стран НАТО в регионе.

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Оксана Житнюк

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