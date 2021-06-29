В Одессе стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. Участвуют более 30 стран – фото

В Одессе стартовали международные военные учения Sea Breeze-2021 с участием Украины и стран-членов НАТО. Об этом сообщают пресс-службы Минобороны и Генштаба ВСУ.
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Официальное открытие учений прошло в понедельник, 28 июня. Учения продлятся до 10 июля и будут самыми масштабными за более чем 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3000 военнослужащих.
Во время церемонии открытия были подняты государственные флаги Украины, США, Грузии и Молдовы. После этого прозвучали государственные гимны стран-участниц Sea Breeze-2021.
В Минобороны сообщают, что первый день учений для личного состава десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской пехоты начался с оценивания совместимости с подразделениями НАТО в рамках Концепции оперативных возможностей.
По словам командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы, эти учения объединяют море, воздух и сушу, и все три компонента будут работать по единому замыслу под общим руководством морского командования.
Главная тема Sea Breeze-2021 – проведение стабилизационной операции в кризисном регионе. Морпехи ВМС ВСУ, пограничники Украины и США, военнослужащие Грузии и Молдовы в тесном взаимодействии отработают ряд задач по тактической, огневой, инженерной и воздушно-десантной подготовке. Также военные будут осуществлять морское десантирование.
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