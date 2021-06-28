Несмотря на протесты России. В Черном море начинаются международные учения Sea Breeze 2021

В Одессе проходит торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, сообщает информационной агентство Министерства обороны АрмияInform.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В мероприятии участвуют представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к учениям.

Главная идея учений – повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих заданий по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Учениях, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными за более чем 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3000 военнослужащих.

В учениях будут четыре фазы: прибытие сил и разворачивание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза и подведение итогов и сворачивание сил.

Советниками и наблюдателями на учениях будут около 50 военных из 17 стран мира.

21 июня Шестой флот США объявил об участии в ежегодных маневрах Sea Breeze 2021 совместно с ВМС Украины, которые пройдут с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе и станут крупнейшими за всю их историю.

23 июня Москва попросила США отказаться от морских учений , так как они, по выражению сотрудников МИД РФ, "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

В тот же день около мыса Фиолент у Крыма оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

Вчера, 27 июня, в Одессу на учения прибыл эсминец Ross ВМС США, ранее прибыли два катера береговой охраны Грузии.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.