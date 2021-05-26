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26.05.2021, 23:41

Украинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фото

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Украинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фото
Украинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фото
Украинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фотоУкраинские и британские военные провели в Черном море совместные учения: фото

В акватории Черного моря Военно-Морские Силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

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Цель мероприятия – поддержание безопасности в черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей в соответствии со стандартами НАТО. Кроме надводных боевых единиц к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота.

Командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа сказал, что участие сил украинского флота в тренировках типа PASSEX позволяет совершенствовать мастерство и осваивать стандарты НАТО.

В пресс-службе ВМС отметили, что коммуникация между экипажами проходила исключительно на английском языке.

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Теги: ВМС ВСУ, Великобритания, учения, черное море
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