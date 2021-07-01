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01.07.2021, 13:54

Украинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фото

Цей матеріал також доступний українською
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Украинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фото
Украинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фото
Украинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фотоУкраинский спецназ и Osprey из США. На Sea Breeze-2021 десантировались "в тыл врага": фото

На крупнейших учениях Sea Breeze-2021 украинский спецназ отрабатывает высадку в тыл условного врага с американских конвертопланов Bell V-22 Osprey. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как отмечается, с американских Osprey десантирование разведгруппы в тыл врага отрабатывают бойцы 73-го морского центра спецопераций Военно-морских Сил Украины.

В Минобороны отмечают, что Osprey – единственные в мире конвертопланы, которые сочетают все преимущества самолетов и вертолетов. Они стоят на вооружении американского спецназа и морской пехоты.

Osprey способны развивать скорость до 565 км/ч и десантировать до 24 человек, пишут в ведомстве. Характеристики конвертоплана позволяют разведчикам десантироваться в глубокий тыл врага и оставаться незамеченными.

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Теги: конвертоплан, вмс, учения, спецназ, Sea Breeze, Osprey
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