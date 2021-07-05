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Съедутся военные США, Польши и Литвы: Украина впервые примет масштабные учения "Три меча"

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 18:27
Съедутся военные США, Польши и Литвы: Украина впервые примет масштабные учения
LITPOLUKRBRIG (Фото - Минобороны Украины)

В Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения Три меча-2021, в которых примут участие военнослужащие из Польши, Литвы, США и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Военные учения стартуют 17 июля и продлятся до 30 июля 2021 года.

В них примут участие свыше 1200 военных, более 200 боевых машин из четырех стран-участниц. Украину на учениях представит подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Впервые эти учения будут проведены в Украине. Их главная цель - оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством командования LITPOLUKRBRIG. Учения будут иметь исключительно оборонительный характер.

СПРАВКА. Три меча-2021 (THREE SWORDS-2021) – это многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). Эта уникальная военная бригада стран Люблинского треугольника была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Сейчас бригада представляет собой мощный инструмент для армий трех стран, где оттачиваются вопросы передовых оперативных стандартов и отрабатывается взаимодействие бойцов из трех разных армий.

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Оксана Житнюк
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Генштаб ВСУ учения армия Три меча
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