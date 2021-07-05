Съедутся военные США, Польши и Литвы: Украина впервые примет масштабные учения "Три меча"
В Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения Три меча-2021, в которых примут участие военнослужащие из Польши, Литвы, США и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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Военные учения стартуют 17 июля и продлятся до 30 июля 2021 года.
В них примут участие свыше 1200 военных, более 200 боевых машин из четырех стран-участниц. Украину на учениях представит подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Впервые эти учения будут проведены в Украине. Их главная цель - оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством командования LITPOLUKRBRIG. Учения будут иметь исключительно оборонительный характер.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "Сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.
- Командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что на случай провокаций со стороны РФ на кораблях участников Sea Breeze есть "отработанные процедуры".
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