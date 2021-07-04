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На случай провокаций России на Sea Breeze отработаны соответствующие процедуры – Неижпапа

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2021, 17:35
На случай провокаций России на Sea Breeze отработаны соответствующие процедуры – Неижпапа - Фото
Алексей Неижпапа (Фото: пресс-служба Минобороны)

Украина не исключает провокаций со стороны России в ходе украинской-американских учений Sea Breeze-2021, на этот случай отработаны соответствующие процедуры. Об этом заявил командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Радио Свобода.

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По словам командующего, вдоль побережья оккупированного Крыма находятся боевые корабли Черноморского флота РФ, а с апреля там постоянно пребывают корабли Балтийского и Северного флотов РФ, которые наблюдают за действиями участников украинских и международных учений.

"Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры", – сказал Неижпапа.

По его словам, сейчас в Бердянске и Мариуполе находятся четыре малые бронированные артиллерийские катера.

"При поступлении новых единиц катерного состава будем усиливать ими Азовское море", – сказал командующий ВМС ВСУ.

Он выразил надежду, что в Азовском и Черном морях для "более эффективного освещения надводной обстановки" будут применены ударные беспилотники Bayraktar.

"Тренируемся использовать Bayraktar над морем, скоро в составе ВМС Украины должны иметь эскадрилью этих беспилотных комплексов. Их экипажи уже прошли подготовку в Турции", – добавил он.

По словам Неижпапы, военнослужащие ВМС и ВВС во время учений отрабатывают порядок применения Bayraktar на море.

Читайте также: Россия подняла военные самолеты над Черным морем во время учений Sea Breeze

Наталия Медведева
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учения Sea Breeze Алексей Неижпапа
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