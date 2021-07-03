Россия подняла военные самолеты над Черным морем во время учений Sea Breeze
03.07.2021, 19:48
Фото: structure.mil.ru
Во время международных военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО российские военные начали маневры своей авиации над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Оккупанты подняли в небо многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.
В Минобороны РФ сообщили, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск". Учебные задачи выполняли более 10 российских самолетов.
- C 28 июня по 10 июля в Черном море проходят учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. В Генштабе ВСУ заявили, что это будет самый масштабный "сибриз" с 1997-го. Москва просила США отказаться от участия.
- На официальном открытии учений командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что учения объединяют море, воздух и сушу, и все три компонента будут работать по единому замыслу. Смотрите, как прошли полеты военной авиации ВСУ и НАТО на учениях.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия боится учений Украины, стран НАТО и партнеров Sea Breeze-2021, так как у нее нет потенциала, чтобы ответить.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии