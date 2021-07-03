Россия подняла военные самолеты над Черным морем во время учений Sea Breeze

Во время международных военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО российские военные начали маневры своей авиации над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Оккупанты подняли в небо многоцелевые истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В Минобороны РФ сообщили, что самолет-амфибия Бе-12 выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря, а роль кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск". Учебные задачи выполняли более 10 российских самолетов.

Вадим Ребрина

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