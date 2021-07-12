Госпогранслужба показала в YouTube, как во время маневров Sea Breeze 2021 российские оккупанты следили за военными и пограничными кораблями Украины и партнеров, и как хитростью и угрозами объясняли свое присутствие в районе учений.

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Корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили к кораблям украинской Морской охраны и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

Также россияне нервно воспринимали приближение участников учений к газоконденсатным месторождениям, пишут в ГПСУ. В эти моменты с кораблей РФ "возникали угрожающие нотки в сообщениях": россияне беспричинно объявляли закрытыми участки моря, а курс движения кораблей союзников "опасным", и требовали "немедленно изменить" его.

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Чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин" использовал сигнал "судно без возможности управления" (два шара один над другим).

Но на запрос пограничников, "нужна ли помощь", россияне признавали, что поломки нет и ссылались на ожидания распоряжения "сверху".

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Евгений Пилипенко

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