Госпогранслужба показала в YouTube, как во время маневров Sea Breeze 2021 российские оккупанты следили за военными и пограничными кораблями Украины и партнеров, и как хитростью и угрозами объясняли свое присутствие в районе учений.
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Корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили к кораблям украинской Морской охраны и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.
Также россияне нервно воспринимали приближение участников учений к газоконденсатным месторождениям, пишут в ГПСУ. В эти моменты с кораблей РФ "возникали угрожающие нотки в сообщениях": россияне беспричинно объявляли закрытыми участки моря, а курс движения кораблей союзников "опасным", и требовали "немедленно изменить" его.
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Чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин" использовал сигнал "судно без возможности управления" (два шара один над другим).
Но на запрос пограничников, "нужна ли помощь", россияне признавали, что поломки нет и ссылались на ожидания распоряжения "сверху".
- C 28 июня по 10 июля 2021-го в Черном море проходили учения Sea Breeze 2021 с участием Украины, стран НАТО и партнеров. Москва просила США отказаться от них.
- 24 июня в РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- Пентагон успокаивал Россию: мол, американский эсминец USS Ross не идет к Крыму, это фейк.
- Babcock International объявила, что берется за "современный фрегат" для ВМС Украины.
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