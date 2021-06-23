Британская оборонная корпорация Babcock International заключила меморандум с Минобороны, по которому берется обеспечить Украине "современный фрегат". Об этом говорится в сегодняшнем заявлении компании.

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Меморандум между Babcock и оборонными ведомствами Украины и Британии подписан 21 июня в Одессе на борту корабля HMS Defender.

Британцы пишут, что обговоренная программа включает "расширение возможностей существующих военно-морских платформ, поставку новых платформ, включая ракетный корабль быстрого нападения с возможностями современного фрегата, корабельное вооружение и обучение военно-морского персонала, а также совместную работу по возрождению украинских верфей".

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Нет никаких подробностей о том, когда, как, где и какой именно фрегат – уже существующий или новый – Babcoсk собирается обеспечивать Украине.

СПРАВКА. Фрегат – класс боевых кораблей водоизмещением до 4000 тонн, развивающий скорость >30 узлов и имеющий на вооружении противолодочные и зенитные ракетные комплексы. Задача – поиск/уничтожение подлодок, а также ПВО и ПРО кораблей/судов.

Американский военный ресурс Defense News считает, что речь может идти о фрегатах типа 31 (на видео выше – в дизайне Arrowhead 140).

Между тем, mil.in.ua полагает, что вероятнее всего Вabcock возьмется за реанимация проекта украинского корвета проекта 58250 (корпус недостроенного корабля находится на Черноморском судостроительном заводе). В день подписания меморандума замглавы Минобороны Александр Миронюк "выразил надежду, что Лондон поможет Украине достроить корвет "Володимир Великий".

Этот проект периодически стагнирует с 2005 года, когда началась его разработка.

Помимо этого, Минобороны намерено закупить турецкие корветы, которые будут построены на основе проекта ADA.

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Евгений Пилипенко

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