Таран обещает, что до 2022-ого во флоте сформируют дивизион из американских катеров Island

До конца 2021-ого во флоте Вооруженных Сил Украины будет сформирован дивизион из патрульных катеров Island, переданных США в рамках сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

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Министр говорит, что к уже принятым в боевой состав ВМС Украины катерам "Старобельск" и "Славянск" в течение этого года присоединятся еще 3 американских катера. Среди них – "Фастов" и "Сумы", которые проходят ремонт в Балтиморе.

"Восстанавливая боевые способности отечественного флота, мы переоснащают его вооружением, которое бы было совместимо с образцами государств-членов НАТО. Поэтому все три катера типа Island поступят в Украину с установленными на борту корабельными системами производства США и боевыми модулями", – подитожил Таран.

В сентябре 2018 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск".

В октябре 2019 года сообщалось, что с США была достигнута договоренность о поставке еще 4 кораблей класса Island.

12 марта в Балтиморе украинские экипажами катеров типа Island отработали навыки выживания, которые входят в программу подготовки моряков перед передачей катеров ВМС.

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Станислав Стороженко

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