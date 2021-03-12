Украинские экипажи катеров Island тренировались в США "на живучесть": фото

В американском Балтиморе украинские экипажами катеров типа Island отработали навыки выживания, которые входят в программу подготовки моряков перед передачей катеров Военно-морским силам Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ.

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Как отмечается, во время подготовки были задействованы спасательные плоты и костюмы соответствующего комплектации катеров Island.

Подобные костюмы входят в стандартное оснащение катеров наряду с противопожарными костюмами и другим оборудованием, необходимым во время борьбы с возможными повреждениями корабля в боевых условиях.

В ВМС ВСУ добавили, что система подготовки по борьбе за выживание корабля, которая используется в украинских ВМС, тождественна подобным системам во флотах ведущих государств-членов НАТО.

В январе 2021 года украинские моряки отправились в Балтимор проходить 10-недельное обучение для несения службы на катерах Island.

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Наталия Медведева

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